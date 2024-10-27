Лавров прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Лавров: слова Трампа об ударе по Москве сделаны в рамках предвыборной кампании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал ударить по Москве, сделаны в рамках предвыборной кампании, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу. <...> Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется", — сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По данным The Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы", если он "нацелится" на Украину". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне.
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