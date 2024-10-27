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Палестина поддержала предложение России расширить "ближневосточный квартет" - РИА Новости, 27.10.2024
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05:29 27.10.2024 (обновлено: 07:46 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/kvartet-1980320839.html
Палестина поддержала предложение России расширить "ближневосточный квартет"
Палестина поддержала предложение России расширить "ближневосточный квартет" - РИА Новости, 27.10.2024
Палестина поддержала предложение России расширить "ближневосточный квартет"
Палестинское руководство всецело поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении "ближневосточного квартета", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:29
2024-10-27T07:46
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Палестинское руководство всецело поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении "ближневосточного квартета", сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении "квартета", поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", — сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. Расширения "квартета", отметил советник палестинского лидера, подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта"Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран", — добавил он.Ранее Путин предложил восстановить и расширить работу ближневосточного "квартета" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В состав активного в прошлом, но бездействующего ныне объединения посредников входят ЕС, Россия, США и ООН.
https://ria.ru/20241027/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, палестина, казань, владимир путин, брикс, евросоюз, оон
В мире, Россия, Палестина, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Евросоюз, ООН
Палестина поддержала предложение России расширить "ближневосточный квартет"

Палестина поддержала инициативу России расширить "ближневосточный квартет"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Палестинское руководство всецело поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении "ближневосточного квартета", сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
«
"Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении "квартета", поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", — сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.
Расширения "квартета", отметил советник палестинского лидера, подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта
"Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран", — добавил он.
Ранее Путин предложил восстановить и расширить работу ближневосточного "квартета" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В состав активного в прошлом, но бездействующего ныне объединения посредников входят ЕС, Россия, США и ООН.
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