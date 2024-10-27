https://ria.ru/20241027/kobakhidze-1980332484.html
Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии
Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в стране и пригласил... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:01
2024-10-27T10:01
2024-10-27T10:22
в мире
грузия
азербайджан
парламентские выборы в грузии — 2024
ильхам алиев
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в стране и пригласил его посетить с визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Алиева."Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", являющейся ведущей политической силой вашей страны. Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Алиев в письме также выразил уверенность в том, что "результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, продиктованных волей наших народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и более широкой географии"."Для продолжения нашего политического диалога приглашаю вас в удобное время совершить официальный визит в Азербайджан. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление нашего стратегического партнерства во имя процветания наших народов, благополучия и безопасности нашего региона, успешное продолжение нашей взаимовыгодной деятельности в двустороннем и многостороннем порядке. Передаю вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме Алиева.
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, азербайджан, парламентские выборы в грузии — 2024, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
В мире, Грузия, Азербайджан, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Ильхам Алиев, Ираклий Кобахидзе, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии
Алиев поздравил Кобахидзе с победой "Грузинской мечты" на выборах
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в стране и пригласил его посетить с визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Алиева.
"Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия
", являющейся ведущей политической силой вашей страны. Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Алиев в письме также выразил уверенность в том, что "результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, продиктованных волей наших народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и более широкой географии".
"Для продолжения нашего политического диалога приглашаю вас в удобное время совершить официальный визит в Азербайджан. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление нашего стратегического партнерства во имя процветания наших народов, благополучия и безопасности нашего региона, успешное продолжение нашей взаимовыгодной деятельности в двустороннем и многостороннем порядке. Передаю вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме Алиева.