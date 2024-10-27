https://ria.ru/20241027/kobakhidze-1980332484.html

Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии

Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024

Алиев поздравил Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в Грузии

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в стране и пригласил... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:01

2024-10-27T10:01

2024-10-27T10:22

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парламентские выборы в грузии — 2024

ильхам алиев

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на выборах в стране и пригласил его посетить с визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Алиева."Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", являющейся ведущей политической силой вашей страны. Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Алиев в письме также выразил уверенность в том, что "результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, продиктованных волей наших народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и более широкой географии"."Для продолжения нашего политического диалога приглашаю вас в удобное время совершить официальный визит в Азербайджан. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление нашего стратегического партнерства во имя процветания наших народов, благополучия и безопасности нашего региона, успешное продолжение нашей взаимовыгодной деятельности в двустороннем и многостороннем порядке. Передаю вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме Алиева.

https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html

https://ria.ru/20241027/vybory-1980320003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, азербайджан, парламентские выборы в грузии — 2024, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия