https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html
Путин рассказал о предложении Си Цзиньпина по сотрудничеству в сфере кино
Путин рассказал о предложении Си Цзиньпина по сотрудничеству в сфере кино - РИА Новости, 27.10.2024
Путин рассказал о предложении Си Цзиньпина по сотрудничеству в сфере кино
Президент России Владимир Путин рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество китайских и российских кинематографистов. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:39
2024-10-27T14:39
2024-10-27T15:14
китай
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владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество китайских и российских кинематографистов."Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, это его инициатива, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Россия заинтересована в сотрудничестве в сфере кинематографа с Китаем, оно будет выгодным, интересным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив масштаб китайского кинорынка.Президент РФ добавил, что согласен с лидером Китая, и рассказал, что сейчас готовится российско-китайский фильм."У нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых бы с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория узнала бы, но мало кто знает об этих событиях", - добавил глава российского государства.Президент России отметил, что в КНР действуют жесткие квоты на показ иностранных фильмов, всего 34 кинокартин в год."Наши деятели искусства могут сделать гораздо больше. Это просто и интересная, и полезная, и выгодная работа для наших кинематографистов", - отметил Путин, добавив, что будущее сотрудничество России и Китая в сфере кинематографа станет шансом для отечественных специалистов "подтвердить свой высокий уровень".Путин на полях саммита БРИКС в Казани провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР.
https://ria.ru/20241027/rossiya-1980352380.html
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китай, россия, казань, владимир путин, си цзиньпин, павел зарубин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Китай, Россия, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Павел Зарубин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о предложении Си Цзиньпина по сотрудничеству в сфере кино
Путин: Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество России и КНР в сфере кино
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин предложил
развивать сотрудничество китайских и российских кинематографистов.
"Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, это его инициатива, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину
, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Россия заинтересована в сотрудничестве в сфере кинематографа с Китаем, оно будет выгодным, интересным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив масштаб китайского кинорынка.
Президент РФ добавил, что согласен с лидером Китая, и рассказал, что сейчас готовится российско-китайский фильм.
"У нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых бы с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория узнала бы, но мало кто знает об этих событиях", - добавил глава российского государства.
Президент России отметил, что в КНР действуют жесткие квоты на показ иностранных фильмов, всего 34 кинокартин в год.
"Наши деятели искусства могут сделать гораздо больше. Это просто и интересная, и полезная, и выгодная работа для наших кинематографистов", - отметил Путин, добавив, что будущее сотрудничество России и Китая в сфере кинематографа станет шансом для отечественных специалистов "подтвердить свой высокий уровень".
Путин на полях саммита БРИКС
в Казани
провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР.