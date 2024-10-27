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Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 27.10.2024
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18:13 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/kadyrov-1980381670.html
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 27.10.2024
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:13
2024-10-27T18:13
оаэ
абу-даби
москва
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 27 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. "В Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим братом, президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова президент ОАЭ поинтересовался обстановкой в Чечне, успехах и достижениях. "Я рассказал ему о последних новостях нашего региона, о процессах нового строительства в городах, о планах на ближайшее будущее", — добавил он. Глава региона также выразил уверенность, что страны будут "только развивать и укреплять отношения во всех сферах".
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оаэ, абу-даби, москва, рамзан кадыров, в мире
ОАЭ, Абу-Даби, Москва, Рамзан Кадыров, В мире
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим братом, президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова президент ОАЭ поинтересовался обстановкой в Чечне, успехах и достижениях.
"Я рассказал ему о последних новостях нашего региона, о процессах нового строительства в городах, о планах на ближайшее будущее", — добавил он. Глава региона также выразил уверенность, что страны будут "только развивать и укреплять отношения во всех сферах".
Глава Чечни Рамзан Кадыров и принц Саудовской Аравии Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азиз во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии
14 октября, 16:49
 
ОАЭАбу-ДабиМоскваРамзан КадыровВ мире
 
 
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