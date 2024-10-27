https://ria.ru/20241027/kadyrov-1980381670.html

Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 27.10.2024

Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:13

2024-10-27T18:13

2024-10-27T18:13

оаэ

абу-даби

москва

рамзан кадыров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. "В Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим братом, президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова президент ОАЭ поинтересовался обстановкой в Чечне, успехах и достижениях. "Я рассказал ему о последних новостях нашего региона, о процессах нового строительства в городах, о планах на ближайшее будущее", — добавил он. Глава региона также выразил уверенность, что страны будут "только развивать и укреплять отношения во всех сферах".

https://ria.ru/20241014/vstrecha-1977986042.html

оаэ

абу-даби

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, абу-даби, москва, рамзан кадыров, в мире