https://ria.ru/20241027/izrail-1980398566.html
Иран заплатит высокую цену за угрозы, заявил постпред Израиля в ООН
Иран заплатит высокую цену за угрозы, заявил постпред Израиля в ООН - РИА Новости, 27.10.2024
Иран заплатит высокую цену за угрозы, заявил постпред Израиля в ООН
Иран заплатит высокую цену за попытки навредить Израилю, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:22
2024-10-27T20:22
2024-10-27T20:22
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ООН, 27 окт - РИА Новости. Иран заплатит высокую цену за попытки навредить Израилю, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Пока Иран продолжит угрожать и пытаться навредить нам, он будет платить высокую цену", - указал Данон в распространенном заявлении. Израиль также продолжит защищать себя всеми возможными средствами, добавил он. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980250020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран заплатит высокую цену за угрозы, заявил постпред Израиля в ООН
Постпред Израиля Данон: Иран заплатит высокую цену за попытки навредить Израилю
ООН, 27 окт - РИА Новости. Иран заплатит высокую цену за попытки навредить Израилю, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
«
"Пока Иран продолжит угрожать и пытаться навредить нам, он будет платить высокую цену", - указал Данон в распространенном заявлении.
Израиль также продолжит защищать себя всеми возможными средствами, добавил он.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана
, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.