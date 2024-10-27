"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением
Офицер ВСУ Коростинский призвал давать уклонистам "по хребту"
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский.
"Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус. — Прим. ред.), кинули <…> может, вас надо еще найти и пригласить?", — задался вопросом боевик.
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Он также призвал избивать уклонистов и ввести большие штрафы, чтобы покрыть расходы на их поимку.
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"Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — спросил он в телеэфире.
Ранее украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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