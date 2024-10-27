https://ria.ru/20241027/izbienie-1980315689.html

"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением

"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением - РИА Новости, 27.10.2024

"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением

Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:16

2024-10-27T02:16

2024-10-27T04:52

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днепропетровск

харьков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский."Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус. — Прим. ред.), кинули <…> может, вас надо еще найти и пригласить?", — задался вопросом боевик.Он также призвал избивать уклонистов и ввести большие штрафы, чтобы покрыть расходы на их поимку."Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — спросил он в телеэфире.Ранее украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967747914.html

https://ria.ru/20241012/sdelka--1977709353.html

киев

днепропетровск

харьков

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в мире, киев, днепропетровск, харьков, вооруженные силы украины