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"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением - РИА Новости, 27.10.2024
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02:16 27.10.2024 (обновлено: 04:52 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/izbienie-1980315689.html
"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением
"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением - РИА Новости, 27.10.2024
"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением
Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T02:16
2024-10-27T04:52
в мире
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харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский."Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус. — Прим. ред.), кинули &lt;…&gt; может, вас надо еще найти и пригласить?", — задался вопросом боевик.Он также призвал избивать уклонистов и ввести большие штрафы, чтобы покрыть расходы на их поимку."Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — спросил он в телеэфире.Ранее украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967747914.html
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в мире, киев, днепропетровск, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Днепропетровск, Харьков, Вооруженные силы Украины
"По хребту": в ВСУ выступили с тревожным для украинцев предложением

Офицер ВСУ Коростинский призвал давать уклонистам "по хребту"

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт, и усилить ограничительные меры. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский.
"Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус. — Прим. ред.), кинули <…> может, вас надо еще найти и пригласить?", — задался вопросом боевик.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: в отправленной в Донбасс бригаде ВСУ вспыхнул бунт
4 октября, 03:36
Он также призвал избивать уклонистов и ввести большие штрафы, чтобы покрыть расходы на их поимку.
«
"Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — спросил он в телеэфире.
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"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России
22 августа, 11:56
Ранее украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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12 октября, 06:57
 
В миреКиевДнепропетровскХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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