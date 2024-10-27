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Эксперт оценил потенциал России и Китая для взаимного инвестирования
Эксперт оценил потенциал России и Китая для взаимного инвестирования - РИА Новости, 27.10.2024
Эксперт оценил потенциал России и Китая для взаимного инвестирования
Потенциал для инвестиций как из Китая в Россию, так и из России в Китай огромен, заявил РИА Новости соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:27
2024-10-27T09:27
2024-10-27T09:27
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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт - РИА Новости. Потенциал для инвестиций как из Китая в Россию, так и из России в Китай огромен, заявил РИА Новости соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу. "Я очень высоко оцениваю нынешнюю инвестиционную обстановку. Она улучшается, но это только начало. Потенциал для инвестиций как из Китая в Россию, так и из России в Китай огромен. Это связано с тем, что Россия - новый рынок для китайских производителей, а китайский рынок для российских компаний - огромный и перспективный", - сказал собеседник агентства. По его словам, мировая практика показывает, что первый шаг - это торговля, а второй - инвестиции. "Мы видим, что российско-китайская торговля уже бурно развивается, поэтому за этим обязательно последуют активные инвестиции между нашими странами", - подчеркнул Сунь Тяньшу. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
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экономика, россия, китай, ляонин, в мире
Экономика, Россия, Китай, Ляонин, В мире
Эксперт оценил потенциал России и Китая для взаимного инвестирования
Сунь Тяньшу: Россия и КНР обладают огромным потенциалом для взаимных инвестиций
ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт - РИА Новости. Потенциал для инвестиций как из Китая в Россию, так и из России в Китай огромен, заявил РИА Новости соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу.
"Я очень высоко оцениваю нынешнюю инвестиционную обстановку. Она улучшается, но это только начало. Потенциал для инвестиций как из Китая в Россию, так и из России в Китай огромен. Это связано с тем, что Россия - новый рынок для китайских производителей, а китайский рынок для российских компаний - огромный и перспективный", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мировая практика показывает, что первый шаг - это торговля, а второй - инвестиции.
"Мы видим, что российско-китайская торговля уже бурно развивается, поэтому за этим обязательно последуют активные инвестиции между нашими странами", - подчеркнул Сунь Тяньшу.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян
северо-восточной китайской провинции Ляонин
с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина
, провинций Хэбэй
, Цзилинь, Хэйлунцзян
, Цзянсу
, Чжэцзян, Фуцзянь
, Шаньдун, Гуандун
, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг
- всего более 2 тысяч человек.