https://ria.ru/20241027/harkov-1980340100.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 27.10.2024

В Харькове прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:38

2024-10-27T11:38

2024-10-27T11:38

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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