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К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку - РИА Новости, 27.10.2024
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11:38 27.10.2024 (обновлено: 13:01 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruzovik-1980340003.html
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку - РИА Новости, 27.10.2024
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:38
2024-10-27T13:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля."Предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами. &lt;...&gt; Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его", — заявила пресс-служба.Там подчеркнули, что расследование продолжается.Двенадцатый канал израильского телевидения со ссылкой на медиков сообщает, что всего в клиники доставили более 30 раненых."Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых, испытавших тревогу", — говорится в сообщении новостной службы.Полиция пока не называет произошедшее терактом.
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в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку

К северу от Тель-Авива грузовик протаранил остановку, есть пострадавшие

© AP Photo / Oded BaliltyМесто происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля.
"Предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами. <...> Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его", — заявила пресс-служба.
Там подчеркнули, что расследование продолжается.
Двенадцатый канал израильского телевидения со ссылкой на медиков сообщает, что всего в клиники доставили более 30 раненых.
"Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых, испытавших тревогу", — говорится в сообщении новостной службы.
Полиция пока не называет произошедшее терактом.
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