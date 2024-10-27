https://ria.ru/20241027/gruzovik-1980340003.html

К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку

К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку - РИА Новости, 27.10.2024

К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку

Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:38

2024-10-27T11:38

2024-10-27T13:01

в мире

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля."Предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами. <...> Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его", — заявила пресс-служба.Там подчеркнули, что расследование продолжается.Двенадцатый канал израильского телевидения со ссылкой на медиков сообщает, что всего в клиники доставили более 30 раненых."Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых, испытавших тревогу", — говорится в сообщении новостной службы.Полиция пока не называет произошедшее терактом.

https://ria.ru/20241001/strelba-1975807529.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив