https://ria.ru/20241027/gruzovik-1980340003.html
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку - РИА Новости, 27.10.2024
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:38
2024-10-27T11:38
2024-10-27T13:01
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля."Предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами. <...> Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его", — заявила пресс-служба.Там подчеркнули, что расследование продолжается.Двенадцатый канал израильского телевидения со ссылкой на медиков сообщает, что всего в клиники доставили более 30 раненых."Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых, испытавших тревогу", — говорится в сообщении новостной службы.Полиция пока не называет произошедшее терактом.
https://ria.ru/20241001/strelba-1975807529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
К северу от Тель-Авива грузовик протаранил остановку, есть пострадавшие
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Грузовик протаранил автобусную остановку в районе военной базы Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие, сообщила полиция Израиля.
"Предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами. <...> Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его", — заявила пресс-служба.
Там подчеркнули, что расследование продолжается.
Двенадцатый канал израильского телевидения со ссылкой на медиков сообщает, что всего в клиники доставили более 30 раненых.
"Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых, испытавших тревогу", — говорится в сообщении новостной службы.
Полиция пока не называет произошедшее терактом.