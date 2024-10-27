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Евродепутаты раскритиковали парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
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18:41 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980386032.html
Евродепутаты раскритиковали парламентские выборы в Грузии
Евродепутаты раскритиковали парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
Евродепутаты раскритиковали парламентские выборы в Грузии
Депутаты Европарламента, которые ранее неоднократно выступали с критикой грузинских властей, заявили, что голосование на парламентских выборах в Грузии якобы... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:41
2024-10-27T18:41
в мире
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тбилиси
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обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Европарламента, которые ранее неоднократно выступали с критикой грузинских властей, заявили, что голосование на парламентских выборах в Грузии якобы прошло в атмосфере "ненависти и запугивания", а страна, по их мнению, отходит от демократии. "Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены", - заявил глава делегации ЕП на выборах испанский евродепутат Антонио Лопез-Истуриз Уайт, слова которого приводятся в пресс-релизе Европарламента. Евродепутат утверждает, что делегация будто бы стала свидетелем хаоса на некоторых участках, насилия, вброса бюллетеней, нарушения тайны голосования. Он также пожаловался, что в ходе предвыборной кампании использовалась риторика, направленная против Европейского союза и Запада в целом. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Еще до выборов недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html
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в мире, грузия, тбилиси, россия, европарламент, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Европарламент, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Евродепутаты раскритиковали парламентские выборы в Грузии

Евродепутаты: выборы в Грузии прошли в атмосфере ненависти и запугивания

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Европарламента, которые ранее неоднократно выступали с критикой грузинских властей, заявили, что голосование на парламентских выборах в Грузии якобы прошло в атмосфере "ненависти и запугивания", а страна, по их мнению, отходит от демократии.
"Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены", - заявил глава делегации ЕП на выборах испанский евродепутат Антонио Лопез-Истуриз Уайт, слова которого приводятся в пресс-релизе Европарламента.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент
26 октября, 12:21
Евродепутат утверждает, что делегация будто бы стала свидетелем хаоса на некоторых участках, насилия, вброса бюллетеней, нарушения тайны голосования. Он также пожаловался, что в ходе предвыборной кампании использовалась риторика, направленная против Европейского союза и Запада в целом.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Еще до выборов недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии
Вчера, 15:31
 
В миреГрузияТбилисиРоссияЕвропарламентЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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