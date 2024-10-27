Евродепутаты раскритиковали парламентские выборы в Грузии
Евродепутаты: выборы в Грузии прошли в атмосфере ненависти и запугивания
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Европарламента, которые ранее неоднократно выступали с критикой грузинских властей, заявили, что голосование на парламентских выборах в Грузии якобы прошло в атмосфере "ненависти и запугивания", а страна, по их мнению, отходит от демократии.
"Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены", - заявил глава делегации ЕП на выборах испанский евродепутат Антонио Лопез-Истуриз Уайт, слова которого приводятся в пресс-релизе Европарламента.
Евродепутат утверждает, что делегация будто бы стала свидетелем хаоса на некоторых участках, насилия, вброса бюллетеней, нарушения тайны голосования. Он также пожаловался, что в ходе предвыборной кампании использовалась риторика, направленная против Европейского союза и Запада в целом.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.