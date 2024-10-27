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"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов - РИА Новости, 27.10.2024
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00:29 27.10.2024 (обновлено: 00:41 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html
"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов
"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов - РИА Новости, 27.10.2024
"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов
Лидеры третьей по счету оппозиционной партии - "Сильная Грузия" - заявили, что отказываются признавать данные ЦИК, по которым лидирует правящая "Грузинская... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T00:29
2024-10-27T00:41
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Лидеры третьей по счету оппозиционной партии - "Сильная Грузия" - заявили, что отказываются признавать данные ЦИК, по которым лидирует правящая "Грузинская мечта"."Результаты, которые нам объявили, не выражают волю народа…", - заявила одна из лидеров партии Анна Долидзе на брифинге.Другой член партии Алеко Элисашвили заявил, что данные ЦИК и весь избирательный процесс были "оскорбительными для грузинского народа".Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 57,4% голосов после пересчитанных данных с почти 44% участков, сообщает ЦИК Грузии. В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,9%) "Коалиция за перемены" (9,9%) "Сильная Грузия" (7,9%) и "За Грузию" (6,9%).
https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html
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4.7
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов

Партия "Сильная Грузия" отказалась признавать данные ЦИК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси
Мужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Мужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Лидеры третьей по счету оппозиционной партии - "Сильная Грузия" - заявили, что отказываются признавать данные ЦИК, по которым лидирует правящая "Грузинская мечта".
"Результаты, которые нам объявили, не выражают волю народа…", - заявила одна из лидеров партии Анна Долидзе на брифинге.
Улицы Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов
Вчера, 23:45
Другой член партии Алеко Элисашвили заявил, что данные ЦИК и весь избирательный процесс были "оскорбительными для грузинского народа".
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 57,4% голосов после пересчитанных данных с почти 44% участков, сообщает ЦИК Грузии. В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,9%) "Коалиция за перемены" (9,9%) "Сильная Грузия" (7,9%) и "За Грузию" (6,9%).
Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии
Вчера, 18:12
 
В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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