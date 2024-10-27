https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html

"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов

"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов - РИА Новости, 27.10.2024

"Сильная Грузия" отказалась признавать результаты выборов

Лидеры третьей по счету оппозиционной партии - "Сильная Грузия" - заявили, что отказываются признавать данные ЦИК, по которым лидирует правящая "Грузинская... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:29

2024-10-27T00:29

2024-10-27T00:41

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грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Лидеры третьей по счету оппозиционной партии - "Сильная Грузия" - заявили, что отказываются признавать данные ЦИК, по которым лидирует правящая "Грузинская мечта"."Результаты, которые нам объявили, не выражают волю народа…", - заявила одна из лидеров партии Анна Долидзе на брифинге.Другой член партии Алеко Элисашвили заявил, что данные ЦИК и весь избирательный процесс были "оскорбительными для грузинского народа".Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 57,4% голосов после пересчитанных данных с почти 44% участков, сообщает ЦИК Грузии. В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,9%) "Коалиция за перемены" (9,9%) "Сильная Грузия" (7,9%) и "За Грузию" (6,9%).

https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024