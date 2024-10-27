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Партия "Грузинская мечта" набрала 59,1%, сообщил ЦИК - РИА Новости, 27.10.2024
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00:16 27.10.2024 (обновлено: 00:21 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980310798.html
Партия "Грузинская мечта" набрала 59,1%, сообщил ЦИК
Партия "Грузинская мечта" набрала 59,1%, сообщил ЦИК - РИА Новости, 27.10.2024
Партия "Грузинская мечта" набрала 59,1%, сообщил ЦИК
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 59,1% голосов после пересчитанных данных с более чем 40% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T00:16
2024-10-27T00:21
парламентские выборы в грузии — 2024
"голос"
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 59,1% голосов после пересчитанных данных с более чем 40% участков, сообщает ЦИК Грузии.По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1249 участков, то есть 40,1%, "Грузинская мечта" получает более 364 тысяч голосов, то есть 59,1%.В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,9%) "Коалиция за перемены" (9,3%) "Сильная Грузия" (7,6%) и "За Грузию" (6,4%)Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.
https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html
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парламентские выборы в грузии — 2024, "голос", грузия, в мире
Парламентские выборы в Грузии — 2024, "Голос", Грузия, В мире
Партия "Грузинская мечта" набрала 59,1%, сообщил ЦИК

В Грузии после обработки 40% голосов партия "Грузинская мечта" набрала более 50%

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 Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 59,1% голосов после пересчитанных данных с более чем 40% участков, сообщает ЦИК Грузии.
По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1249 участков, то есть 40,1%, "Грузинская мечта" получает более 364 тысяч голосов, то есть 59,1%.
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В законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,9%) "Коалиция за перемены" (9,3%) "Сильная Грузия" (7,6%) и "За Грузию" (6,4%)
Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.
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Парламентские выборы в Грузии — 2024"Голос"ГрузияВ мире
 
 
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