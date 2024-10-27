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Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу - РИА Новости, 27.10.2024
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу
С территории Ливана через пункты пропуска границу Сирии пересекли свыше 5 тысяч человек, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:15
2024-10-27T22:15
2024-10-27T22:15
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С территории Ливана через пункты пропуска границу Сирии пересекли свыше 5 тысяч человек, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-аль-Камар" и "Джайбут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 5008 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/livan-1979984675.html
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в мире, ливан, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу
ЦПВС: более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу за сутки