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Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу - РИА Новости, 27.10.2024
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22:15 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/granitsa-1980407706.html
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу - РИА Новости, 27.10.2024
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу
С территории Ливана через пункты пропуска границу Сирии пересекли свыше 5 тысяч человек, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:15
2024-10-27T22:15
в мире
ливан
сирия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С территории Ливана через пункты пропуска границу Сирии пересекли свыше 5 тысяч человек, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-аль-Камар" и "Джайбут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 5008 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/livan-1979984675.html
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в мире, ливан, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу

ЦПВС: более пяти тысяч человек пересекли сирийско-ливанскую границу за сутки

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСирийско-ливанская граница и жизнь в Латакии
Сирийско-ливанская граница и жизнь в Латакии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийско-ливанская граница и жизнь в Латакии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. С территории Ливана через пункты пропуска границу Сирии пересекли свыше 5 тысяч человек, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-аль-Камар" и "Джайбут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 5008 человек", - говорится в сообщении.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Израильские самолеты атаковали КПП на ливано-сирийской границе, пишут СМИ
25 октября, 10:43
 
В миреЛиванСирияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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