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Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 27.10.2024 (обновлено: 14:35 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980350259.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех - РИА Новости, 27.10.2024
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех
Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:28
2024-10-27T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что мирная жительница получила ранение в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в посёлке Химик в ДНР. "Количество раненых возросло до трех", - написал Приходько в ответ на свой пост об ударе ВСУ беспилотником по автобусу. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщала о двух сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех

Приходько: число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на автобус в поселке Химик в ДНР. 27 октября 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ на автобус в поселке Химик в ДНР. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на автобус в поселке Химик в ДНР. 27 октября 2024
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что мирная жительница получила ранение в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в посёлке Химик в ДНР.
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"Количество раненых возросло до трех", - написал Приходько в ответ на свой пост об ударе ВСУ беспилотником по автобусу.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщала о двух сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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