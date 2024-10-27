https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980350259.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех - РИА Новости, 27.10.2024
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех
Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:28
2024-10-27T13:28
2024-10-27T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980356786_47:0:1034:555_1920x0_80_0_0_35996d7dd90a34ee5f6331fb2a1b034a.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что мирная жительница получила ранение в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в посёлке Химик в ДНР. "Количество раненых возросло до трех", - написал Приходько в ответ на свой пост об ударе ВСУ беспилотником по автобусу. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщала о двух сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980356786_187:0:892:529_1920x0_80_0_0_9371e55079c5c990f81a53384b59da56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех
Приходько: число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех