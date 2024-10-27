https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980350259.html

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех - РИА Новости, 27.10.2024

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку выросло до трех

Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:28

2024-10-27T13:28

2024-10-27T14:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980356786_47:0:1034:555_1920x0_80_0_0_35996d7dd90a34ee5f6331fb2a1b034a.jpg

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку выросло до трех, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что мирная жительница получила ранение в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в посёлке Химик в ДНР. "Количество раненых возросло до трех", - написал Приходько в ответ на свой пост об ударе ВСУ беспилотником по автобусу. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщала о двух сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия