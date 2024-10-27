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Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска в 11.50 сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:24
2024-10-27T12:24
2024-10-27T12:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с БПЛА