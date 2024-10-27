Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980344057.html
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска в 11.50 сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:24
2024-10-27T12:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_0:109:3077:1840_1920x0_80_0_0_9d5b818d247f68e8647cb6df22099d2e.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_6e50937b99cc14fa7c0640c5dc38551b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала