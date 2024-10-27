СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан
Ekonomim: решение Германии по визам вызвало бурную реакцию у турецких граждан
© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Решение немецкого правительства о невозможности гражданам Турции минимум до конца июня 2025 года воспользоваться правом на апелляцию при отклонении их визовых заявлений вызвало жёсткую реакцию у граждан страны, пишет в воскресенье газета Ekonomim.
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"В то время как заявления на получение визы, поданные турецкими гражданами, особенно в Шенгенской зоне, отклонялись с максимальной частотой за все время, в Германии было принято еще одно решение, вызвавшее бурную реакцию. Германия, усложнившая въезд в страну патрулями в приграничных районах и дополнительными отделами в аэропортах в последние месяцы, не будет принимать апелляции на отказ в выдаче визы из Турции", - пишет газета.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам Фидана, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".