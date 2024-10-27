Рейтинг@Mail.ru
СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 27.10.2024 (обновлено: 20:40 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/germaniya-1980400958.html
СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан
СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан - РИА Новости, 27.10.2024
СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан
Решение немецкого правительства о невозможности гражданам Турции минимум до конца июня 2025 года воспользоваться правом на апелляцию при отклонении их визовых... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:39
2024-10-27T20:40
в мире
турция
германия
китай
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
шенгенская зона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_0:177:2868:1790_1920x0_80_0_0_cebbf1d30f0f65c98875f82c4fa84cb7.jpg
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Решение немецкого правительства о невозможности гражданам Турции минимум до конца июня 2025 года воспользоваться правом на апелляцию при отклонении их визовых заявлений вызвало жёсткую реакцию у граждан страны, пишет в воскресенье газета Ekonomim. По данным издания, немецкое правительство продлило минимум до 30 июня 2025 года приостановку процесса подачи апелляций на отказы в визах из Китая, Марокко и Турции. "В то время как заявления на получение визы, поданные турецкими гражданами, особенно в Шенгенской зоне, отклонялись с максимальной частотой за все время, в Германии было принято еще одно решение, вызвавшее бурную реакцию. Германия, усложнившая въезд в страну патрулями в приграничных районах и дополнительными отделами в аэропортах в последние месяцы, не будет принимать апелляции на отказ в выдаче визы из Турции", - пишет газета. Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам Фидана, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
https://ria.ru/20240628/vizy-1956153007.html
https://ria.ru/20240406/turtsiya-1938159320.html
турция
германия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_ed7ffcb94a2b6faa433be526f489c786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, германия, китай, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Турция, Германия, Китай, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Шенгенская зона
СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан

Ekonomim: решение Германии по визам вызвало бурную реакцию у турецких граждан

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Решение немецкого правительства о невозможности гражданам Турции минимум до конца июня 2025 года воспользоваться правом на апелляцию при отклонении их визовых заявлений вызвало жёсткую реакцию у граждан страны, пишет в воскресенье газета Ekonomim.
По данным издания, немецкое правительство продлило минимум до 30 июня 2025 года приостановку процесса подачи апелляций на отказы в визах из Китая, Марокко и Турции.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МИД Германии признало ошибку при выдаче виз афганцам
28 июня, 16:25
"В то время как заявления на получение визы, поданные турецкими гражданами, особенно в Шенгенской зоне, отклонялись с максимальной частотой за все время, в Германии было принято еще одно решение, вызвавшее бурную реакцию. Германия, усложнившая въезд в страну патрулями в приграничных районах и дополнительными отделами в аэропортах в последние месяцы, не будет принимать апелляции на отказ в выдаче визы из Турции", - пишет газета.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам Фидана, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Пассажиры в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы
6 апреля, 00:25
 
В миреТурцияГерманияКитайХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзШенгенская зона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала