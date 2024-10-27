https://ria.ru/20241027/esg-reyting-1980285915.html

ОЭЗ "Технополис Москва" стала лидером российского ESG-рейтинга

ОЭЗ "Технополис Москва" стала лидером российского ESG-рейтинга - РИА Новости, 27.10.2024

ОЭЗ "Технополис Москва" стала лидером российского ESG-рейтинга

На Международном форуме ОЭЗ-2024 озвучили результаты второго ESG-рейтинга российских особых экономических зон; лидерами стали ОЭЗ технико-внедренческого типа... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:13

2024-10-27T09:13

2024-10-27T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980286658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d39c2f4c345e6184f4a8c197545bf55.jpg

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. На Международном форуме ОЭЗ-2024 озвучили результаты второго ESG-рейтинга российских особых экономических зон; лидерами стали ОЭЗ технико-внедренческого типа "Технополис Москва" и ОЭЗ "Дубна", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, в текущем году к рейтингу присоединились 4 новые ОЭЗ, что говорит о возросшем интересе к теме устойчивого развития.Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития России составила второй ESG-рейтинг ОЭЗ России. Главными факторами оценки стал персональный прогресс и развитие управляющей компании ОЭЗ, включая такие направления, как экология, социальная ответственность и корпоративное управление."ОЭЗ Москвы, где действует преференциальный режим для высокотехнологичных предприятий, является одной из самых лучших площадок для развития, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Сегодня здесь сосредоточены наиболее успешные практики управления бизнес-процессами, в том числе основанные на принципах устойчивого развития — компании используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов углекислого газа", – цитируют в ДИПП слова Гарбузова.Министр добавил, что особое внимание ОЭЗ столицы уделяет созданию условий для привлечения компаний экотеха, занятых в сфере переработки отходов, энергоэффективности и изготовления продукции из вторичного сырья, а также социально ориентированных предприятий. Ожидается, что до конца этого года концепцию устойчивого развития внедрят более 20% компаний ОЭЗ Москвы.В департаменте напомнили, что во втором полугодии этого года проект "ESG-статус Правительства Москвы" одержал победу в ряде национальных премий. В частности, речь идет о "Зеленой Евразии" (АНО "АСИ"), Eco BestAward (фонд "Социальные проекты и программы") и др. Заявку на получение ESG-статуса можно подать через инвестиционной портал города Москвы.Директора АКИТ РФ Михаил Лабудин отметил, что повестка устойчивого развития стала одним из важнейших показателей эффективности управляющих компаний ОЭЗ."Для современных инвесторов немаловажное значение имеют экологические и социальные аспекты бизнеса, которые обеспечивают компании дополнительное конкурентное преимущество на рынке, в том числе, по привлечению и удержанию высококвалифицированных кадров", – приводятся в сообщении слова Лабудина.Поэтому промышленные площадки, которые внедряют принципы устойчивого развития, становятся более привлекательными для средних и крупных инвестпроектов уверен спикер.Так, на всех площадках ОЭЗ "Технополис Москва" используют ресурсосберегающие технологии — светодиодное освещение, датчики движения, электронный документооборот. Сотрудники передвигаются на электротранспорте, офисы оснащены энергосберегающими лифтами. Кроме того, в ОЭЗ используется автоматизированную систему диспетчеризации и учета энергоресурсов, анализирующую потребления энергоресурсов.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что эксперты не первый раз отмечают достижения ОЭЗ Москвы в сфере устойчивого развития."В прошлом году она получила Гран-при премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award. Активное формирование ESG-сообщества на базе ОЭЗ столицы и вовлечение в него компаний идет уже более двух лет. За это время заключен ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ESG с ведущими вузами, институтами развития и производителями зеленых технологий. Этот проект направлен на совершенствование как самой особой экономической зоны столицы, так и высокотехнологичных компаний, расположенных на ее территории", – привели в ДИПП слова Дегтева.В рамках соглашения с компанией-резидентом "Экопласт" организовали сбор б/у электротехники и отработанных батареек, также другого вторсырья.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов