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Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков
Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков - РИА Новости, 27.10.2024
Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков
Заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств композитор Олег Елисеенков умер в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:46
2024-10-27T17:46
2024-10-27T17:46
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств композитор Олег Елисеенков умер в возрасте 66 лет, сообщило белорусское Министерство культуры."Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.Елисеенков в 1973 году окончил Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского по специальности "теория музыки". Сыграл большую роль в становлении молодых исполнителей Валерия Дидюли и Татьяны Путырской. Писал песни для белорусских исполнителей, в том числе, для группы "Сябры" и Александра Солодухи.
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происшествия, новости культуры
Культура, Происшествия, Новости культуры
Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков
Композитор Елисеенков, писавший музыку для Солодухи и "Сябров", умер в 66 лет