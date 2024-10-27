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Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков

Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков - РИА Новости, 27.10.2024

Умер автор хитов группы "Сябры" Елисеенков

Заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств композитор Олег Елисеенков умер в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:46

2024-10-27T17:46

2024-10-27T17:46

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств композитор Олег Елисеенков умер в возрасте 66 лет, сообщило белорусское Министерство культуры."Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.Елисеенков в 1973 году окончил Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского по специальности "теория музыки". Сыграл большую роль в становлении молодых исполнителей Валерия Дидюли и Татьяны Путырской. Писал песни для белорусских исполнителей, в том числе, для группы "Сябры" и Александра Солодухи.

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2024

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