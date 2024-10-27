https://ria.ru/20241027/efimov-1980312010.html

Ефимов: Москва приняла проект реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

Ефимов: Москва приняла проект реорганизации территории бывшего завода "МиГ" - РИА Новости, 27.10.2024

Ефимов: Москва приняла проект реорганизации территории бывшего завода "МиГ"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московские власти утвердили проект реорганизации территории в 89,97 гектара на севере города, из которых 63,55 гектара приходятся... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:07

2024-10-27T13:07

2024-10-27T13:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московские власти утвердили проект реорганизации территории в 89,97 гектара на севере города, из которых 63,55 гектара приходятся на площадку бывшего завода "МиГ", рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На месте недействующих производственных цехов бывшего завода "МиГ" по программе КРТ появятся новые кварталы с жильем, общественно-деловыми и социальными объектами. Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он отметил, что вложения в развитие площадки достигнут 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 12 миллиардов. По итогам будет создано около 25 тысяч рабочих мест.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что территория бывшего завода станет одним из крупнейших центров деловой и культурной жизни столицы. Так, там будет возведен жилой квартал площадью свыше 1,4 миллиона "квадратов", социальные и общественно-деловые объекты, включая детские сады на 750 мест, школы на 2,8 тысячи мест и детско-взрослую поликлинику на 750 посещений за смену.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что по проекту будет освобождена площадка для строительства жилых кварталов с общественными пространствами, в том числе по реновации.Договор редевелопмента заключен на 26 лет с компанией ООО "Энимерози", входящей в группу компаний Capital Group. Член правления Capital Group Владимир Галактионов отметил, что основные этапы и сроки строительства уже определены.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект городского центра развития на севере столицы.На сегодняшний день в Москве реализуется 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241025/metro-1979991913.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы