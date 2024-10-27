https://ria.ru/20241027/dtp-1980378684.html

В Ивановской области два человека погибли в ДТП

В Ивановской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.10.2024

В Ивановской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:53

2024-10-27T17:53

2024-10-27T17:58

происшествия

авто

ивановская область

chevrolet

hyundai creta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980379123_0:182:1105:803_1920x0_80_0_0_229e2aed34fee7f953eb7d648f3f9279.jpg

РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла на трассе "Иваново - Родники". Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Hyundai. "По автомашине Hyundai - водитель 1988 года рождения погиб на месте ДТП. В больницу с травмами доставлена женщина-пассажир и трёхлетний мальчик... По автомашине Chevrolet: водитель скончался на месте ДТП. Госпитализирована женщина-пассажир и трое детей 2006, 2009, 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241026/dtp-1980254025.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ивановская область, chevrolet, hyundai creta