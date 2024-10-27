https://ria.ru/20241027/dtp-1980378684.html
В Ивановской области два человека погибли в ДТП
В Ивановской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
В Ивановской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:53
2024-10-27T17:53
2024-10-27T17:58
происшествия
авто
ивановская область
chevrolet
hyundai creta
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РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла на трассе "Иваново - Родники". Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Hyundai. "По автомашине Hyundai - водитель 1988 года рождения погиб на месте ДТП. В больницу с травмами доставлена женщина-пассажир и трёхлетний мальчик... По автомашине Chevrolet: водитель скончался на месте ДТП. Госпитализирована женщина-пассажир и трое детей 2006, 2009, 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/dtp-1980254025.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ивановская область, chevrolet, hyundai creta
Происшествия, Авто, Ивановская область, Chevrolet, Hyundai Creta
В Ивановской области два человека погибли в ДТП
МВД: в Ивановской области в ДТП два человека погибли, шестеро пострадали