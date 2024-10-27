Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 27.10.2024 (обновлено: 17:58 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/dtp-1980378684.html
В Ивановской области два человека погибли в ДТП
В Ивановской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
В Ивановской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:53
2024-10-27T17:58
происшествия
авто
ивановская область
chevrolet
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980379123_0:182:1105:803_1920x0_80_0_0_229e2aed34fee7f953eb7d648f3f9279.jpg
РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла на трассе "Иваново - Родники". Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Hyundai. "По автомашине Hyundai - водитель 1988 года рождения погиб на месте ДТП. В больницу с травмами доставлена женщина-пассажир и трёхлетний мальчик... По автомашине Chevrolet: водитель скончался на месте ДТП. Госпитализирована женщина-пассажир и трое детей 2006, 2009, 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/dtp-1980254025.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980379123_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_f47f00e0a11b31b5a7d9fdf39661b03f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ивановская область, chevrolet, hyundai creta
Происшествия, Авто, Ивановская область, Chevrolet, Hyundai Creta
В Ивановской области два человека погибли в ДТП

МВД: в Ивановской области в ДТП два человека погибли, шестеро пострадали

© Фото : МЧС Ивановской области/TelegramДТП в Ивановской области
ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : МЧС Ивановской области/Telegram
ДТП в Ивановской области
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при столкновении легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла на трассе "Иваново - Родники". Столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Hyundai.
«
"По автомашине Hyundai - водитель 1988 года рождения погиб на месте ДТП. В больницу с травмами доставлена женщина-пассажир и трёхлетний мальчик... По автомашине Chevrolet: водитель скончался на месте ДТП. Госпитализирована женщина-пассажир и трое детей 2006, 2009, 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.
На месте ДТП в Калачевском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В ДТП в Волгоградской области погибли ребенок и взрослый
26 октября, 14:26
 
ПроисшествияАвтоИвановская областьChevroletHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала