https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:38
2024-10-27T12:38
2024-10-27T12:38
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_9d34a14af74f81d642611bdaa8d76f90.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале. "На Большой Семеновской улице (в районе д. 11) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_962a01dd6e1f18b3e243a4b0d771b161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП
На Большой Семеновской улице в Москве столкнулись несколько автомобилей