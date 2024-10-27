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На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
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12:38 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 27.10.2024
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:38
2024-10-27T12:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале. "На Большой Семеновской улице (в районе д. 11) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП

На Большой Семеновской улице в Москве столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале.
"На Большой Семеновской улице (в районе д. 11) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено.
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