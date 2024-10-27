https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html

На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП

На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 27.10.2024

На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП

Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:38

2024-10-27T12:38

2024-10-27T12:38

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_9d34a14af74f81d642611bdaa8d76f90.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Большой Семеновской улице в Москве, движение затруднено, сообщает департамент столичного транспорта в Telegram-канале. "На Большой Семеновской улице (в районе д. 11) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва