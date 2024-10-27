https://ria.ru/20241027/dtp-1980341304.html
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 27.10.2024
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек
Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:57
2024-10-27T11:57
2024-10-27T12:14
тель-авив
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют 10 раненых в больницы. Среди раненых: 4 человека в тяжелом состоянии, 2 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 4 человека получили легкие ранения. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим на месте", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье полиция Израиля сообщила о том, что грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.Детали инцидента расследуются.
https://ria.ru/20241026/meksika-1980287816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, в мире
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек
Десять пострадавших в ДТП с грузовиком под Тель-Авивом эвакуируют в больницы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют 10 раненых в больницы. Среди раненых: 4 человека в тяжелом состоянии, 2 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 4 человека получили легкие ранения. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим на месте", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье полиция Израиля
сообщила о том, что грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.
Детали инцидента расследуются.