https://ria.ru/20241027/dtp-1980341304.html

В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек

В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 27.10.2024

В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек

Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:57

2024-10-27T11:57

2024-10-27T12:14

тель-авив

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют 10 раненых в больницы. Среди раненых: 4 человека в тяжелом состоянии, 2 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 4 человека получили легкие ранения. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим на месте", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье полиция Израиля сообщила о том, что грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.Детали инцидента расследуются.

https://ria.ru/20241026/meksika-1980287816.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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