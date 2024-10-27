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В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 27.10.2024
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11:57 27.10.2024 (обновлено: 12:14 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/dtp-1980341304.html
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 27.10.2024
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек
Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:57
2024-10-27T12:14
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют 10 раненых в больницы. Среди раненых: 4 человека в тяжелом состоянии, 2 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 4 человека получили легкие ранения. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим на месте", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье полиция Израиля сообщила о том, что грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.Детали инцидента расследуются.
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тель-авив, в мире
Тель-Авив, В мире
В ДТП с грузовиком под Тель-Авивом пострадали более десяти человек

Десять пострадавших в ДТП с грузовиком под Тель-Авивом эвакуируют в больницы

© Фото : MDA/XМесто происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива. 27 октября 2024
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : MDA/X
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива. 27 октября 2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента в Тель-Авиве, информирует в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют 10 раненых в больницы. Среди раненых: 4 человека в тяжелом состоянии, 2 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 4 человека получили легкие ранения. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим на месте", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье полиция Израиля сообщила о том, что грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.
Детали инцидента расследуются.
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