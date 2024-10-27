https://ria.ru/20241027/drozdenko-1980317578.html

Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США

Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США - РИА Новости, 27.10.2024

Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США

И Дональд Трамп, и Камала Харрис в случае победы на выборах в США продолжат перекладывать финансирование Украины на Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:40

2024-10-27T03:40

2024-10-27T03:40

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. И Дональд Трамп, и Камала Харрис в случае победы на выборах в США продолжат перекладывать финансирование Украины на Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС. Это уже делается: чиновники ЕС и Еврокомиссии говорят, что они должны будут любой ценой поддерживать Украину, несмотря на то, что США грозятся выйти из финансирования", - сказал Дрозденко. Эксперт уточняет, что, отправляя на Украину свое вооружение, например, ЗРК Patriot, страны Евросоюза потом вынуждены закупать новое в США, тем самым обеспечивая заказы для американского военно-промышленного комплекса. В связи с этим, по словам Дрозденко, у европейцев не остается денег для финансирования собственного ВПК. "Поэтому поддержка Украины, поставки будут продолжаться в том объеме, который необходим, чтобы истощать Россию и физически, и финансово. Вопрос только в том, чьими руками это будет в большей степени делаться - США или Евросоюза", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

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