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Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США
Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США - РИА Новости, 27.10.2024
Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США
И Дональд Трамп, и Камала Харрис в случае победы на выборах в США продолжат перекладывать финансирование Украины на Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T03:40
2024-10-27T03:40
2024-10-27T03:40
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. И Дональд Трамп, и Камала Харрис в случае победы на выборах в США продолжат перекладывать финансирование Украины на Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС. Это уже делается: чиновники ЕС и Еврокомиссии говорят, что они должны будут любой ценой поддерживать Украину, несмотря на то, что США грозятся выйти из финансирования", - сказал Дрозденко. Эксперт уточняет, что, отправляя на Украину свое вооружение, например, ЗРК Patriot, страны Евросоюза потом вынуждены закупать новое в США, тем самым обеспечивая заказы для американского военно-промышленного комплекса. В связи с этим, по словам Дрозденко, у европейцев не остается денег для финансирования собственного ВПК. "Поэтому поддержка Украины, поставки будут продолжаться в том объеме, который необходим, чтобы истощать Россию и физически, и финансово. Вопрос только в том, чьими руками это будет в большей степени делаться - США или Евросоюза", - заключил эксперт.
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Цены на нефть, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Дрозденко, Евросоюз, Еврокомиссия, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Эксперт рассказал, кто будет финансировать Киев после выборов в США
Дрозденко: США возложат ответственность за финансирование Киева на Евросоюз