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В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 27.10.2024 (обновлено: 20:10 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/detonatsiya-1980383852.html
В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар
В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар - РИА Новости, 27.10.2024
В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар
В населенном пункте Затока в Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:27
2024-10-27T20:10
специальная военная операция на украине
одесская область
румыния
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. В населенном пункте Затока в Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. &quot;Вчера вечером, 26 октября, прилетело в населенный пункт Затока Одесской области. &lt;...&gt; Прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами&quot;, — рассказал он.Лебедев отметил, что украинские каналы и сайты молчат об этом инциденте.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241027/granitsa-1980384896.html
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одесская область
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одесская область, румыния, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Румыния, Сергей Лебедев
В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар

По населенному пункту Затока в Одесской области нанесли мощный удар

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. В населенном пункте Затока в Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Вчера вечером, 26 октября, прилетело в населенный пункт Затока Одесской области. <...> Прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами", — рассказал он.

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Лебедев отметил, что украинские каналы и сайты молчат об этом инциденте.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРумынияСергей Лебедев
 
 
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