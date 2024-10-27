https://ria.ru/20241027/detonatsiya-1980383852.html

В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар

В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар - РИА Новости, 27.10.2024

В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар

В населенном пункте Затока в Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:27

2024-10-27T18:27

2024-10-27T20:10

специальная военная операция на украине

одесская область

румыния

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. В населенном пункте Затока в Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Вчера вечером, 26 октября, прилетело в населенный пункт Затока Одесской области. <...> Прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами", — рассказал он.Лебедев отметил, что украинские каналы и сайты молчат об этом инциденте.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241027/granitsa-1980384896.html

https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html

одесская область

румыния

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одесская область, румыния, сергей лебедев