В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
Более ста человек участвовали в акции в Амстердаме против поставок оружия Киеву
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АМСТЕРДАМ, 27 окт – РИА Новости. Более ста человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине и за восстановление мира, которая прошла в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась в воскресенье днем на площади Дам в центре Амстердама. Надписи на плакатах, с которыми пришли протестующие, гласили: "Нет оружию ради мира!", "Нет войне с Россией" и "Прекратите вооружать Украину и Израиль". На площади также был припаркован автомобиль, на который была нанесена наклейка со словами: "Россия не является нашим врагом".
Колонна протестующих проследовала маршем с российским триколором и символизирующими мир белыми и голубыми флагами в сторону Музейной площади в сопровождении полицейских.
По словам голландского активиста Виллема Энгела, принявшего участие в демонстрации, основной ее призыв заключается в том, чтобы западные лидеры перестали направлять деньги и оружие Украине.
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"Люди должны сказать - ни единого доллара, ни единого евро мы не дадим больше на этот конфликт. Это логика, это здравый смысл: когда есть пожар и вы не хотите, чтобы огонь распространился, вы не подбрасываете в него лишние дрова. А это то, что происходит постоянно. Наша задача - сделать так, чтобы никакое оружие и никакие деньги больше не направляли в зоны конфликта", - заявил Энгел журналистам.
Он считает, что голландские налогоплательщики жертвуют своими деньгами, чтобы "поддержать страну (Украину), в которой даже нет выборов, нет свободы вероисповедания и нет свободы демонстраций".
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"Сегодня мы здесь, на площади Дам, чтобы выступить против войны и за восстановление мира. Я считаю очень важным продолжать это делать, потому что ложный нарратив голландских и западных СМИ заключается в том, что войну нельзя прекращать. И я думаю, что, глядя с человеческой точки зрения, нам нужно сделать все, чтобы остановить страдания людей и насилие в конфликте Украины и России, Палестины и Израиля, а также попытаться восстановить ценности, которые когда-то отстаивал Запад", - отметил активист.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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