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В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.10.2024
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18:51 27.10.2024 (обновлено: 19:17 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/demonstratsiya-1980386943.html
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.10.2024
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
Более ста человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине и за восстановление мира, которая прошла в воскресенье в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:51
2024-10-27T19:17
в мире
украина
россия
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АМСТЕРДАМ, 27 окт – РИА Новости. Более ста человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине и за восстановление мира, которая прошла в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в воскресенье днем на площади Дам в центре Амстердама. Надписи на плакатах, с которыми пришли протестующие, гласили: "Нет оружию ради мира!", "Нет войне с Россией" и "Прекратите вооружать Украину и Израиль". На площади также был припаркован автомобиль, на который была нанесена наклейка со словами: "Россия не является нашим врагом". Колонна протестующих проследовала маршем с российским триколором и символизирующими мир белыми и голубыми флагами в сторону Музейной площади в сопровождении полицейских. По словам голландского активиста Виллема Энгела, принявшего участие в демонстрации, основной ее призыв заключается в том, чтобы западные лидеры перестали направлять деньги и оружие Украине. "Люди должны сказать - ни единого доллара, ни единого евро мы не дадим больше на этот конфликт. Это логика, это здравый смысл: когда есть пожар и вы не хотите, чтобы огонь распространился, вы не подбрасываете в него лишние дрова. А это то, что происходит постоянно. Наша задача - сделать так, чтобы никакое оружие и никакие деньги больше не направляли в зоны конфликта", - заявил Энгел журналистам. Он считает, что голландские налогоплательщики жертвуют своими деньгами, чтобы "поддержать страну (Украину), в которой даже нет выборов, нет свободы вероисповедания и нет свободы демонстраций". "Сегодня мы здесь, на площади Дам, чтобы выступить против войны и за восстановление мира. Я считаю очень важным продолжать это делать, потому что ложный нарратив голландских и западных СМИ заключается в том, что войну нельзя прекращать. И я думаю, что, глядя с человеческой точки зрения, нам нужно сделать все, чтобы остановить страдания людей и насилие в конфликте Украины и России, Палестины и Израиля, а также попытаться восстановить ценности, которые когда-то отстаивал Запад", - отметил активист. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980375991.html
https://ria.ru/20241027/forum24-1980328037.html
https://ria.ru/20241026/ukraine-1980292928.html
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Демонстрация в Амстердаме против поставок оружия Украине
Более 100 человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, украина, россия, амстердам, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Амстердам, Сергей Лавров, НАТО
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Более ста человек участвовали в акции в Амстердаме против поставок оружия Киеву

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АМСТЕРДАМ, 27 окт – РИА Новости. Более ста человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине и за восстановление мира, которая прошла в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась в воскресенье днем на площади Дам в центре Амстердама. Надписи на плакатах, с которыми пришли протестующие, гласили: "Нет оружию ради мира!", "Нет войне с Россией" и "Прекратите вооружать Украину и Израиль". На площади также был припаркован автомобиль, на который была нанесена наклейка со словами: "Россия не является нашим врагом".
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Колонна протестующих проследовала маршем с российским триколором и символизирующими мир белыми и голубыми флагами в сторону Музейной площади в сопровождении полицейских.
По словам голландского активиста Виллема Энгела, принявшего участие в демонстрации, основной ее призыв заключается в том, чтобы западные лидеры перестали направлять деньги и оружие Украине.
«
"Люди должны сказать - ни единого доллара, ни единого евро мы не дадим больше на этот конфликт. Это логика, это здравый смысл: когда есть пожар и вы не хотите, чтобы огонь распространился, вы не подбрасываете в него лишние дрова. А это то, что происходит постоянно. Наша задача - сделать так, чтобы никакое оружие и никакие деньги больше не направляли в зоны конфликта", - заявил Энгел журналистам.
Он считает, что голландские налогоплательщики жертвуют своими деньгами, чтобы "поддержать страну (Украину), в которой даже нет выборов, нет свободы вероисповедания и нет свободы демонстраций".
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«
"Сегодня мы здесь, на площади Дам, чтобы выступить против войны и за восстановление мира. Я считаю очень важным продолжать это делать, потому что ложный нарратив голландских и западных СМИ заключается в том, что войну нельзя прекращать. И я думаю, что, глядя с человеческой точки зрения, нам нужно сделать все, чтобы остановить страдания людей и насилие в конфликте Украины и России, Палестины и Израиля, а также попытаться восстановить ценности, которые когда-то отстаивал Запад", - отметил активист.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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