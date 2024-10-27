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Российские военные поразили 13 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/brigady-1980355607.html
Российские военные поразили 13 украинских бригад в Курской области
Российские военные поразили 13 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024
Российские военные поразили 13 украинских бригад в Курской области
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинским бригадам в 23 приграничных районах Курской области, сообщило... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:17
2024-10-27T14:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинским бригадам в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловый, Николаево-дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в семи районах Сумской области.
https://ria.ru/20241027/vsu-1980352182.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили 13 украинских бригад в Курской области

Армейская авиация и артиллерия поразили 13 украинских бригад в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Военнослужащие заряжают РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинским бригадам в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловый, Николаево-дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в семи районах Сумской области.
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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