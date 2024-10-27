https://ria.ru/20241027/boliviya-1980403598.html

Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента

Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента - РИА Новости, 27.10.2024

Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента

Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:19

2024-10-27T21:19

2024-10-27T21:19

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луис арсе

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес. "Применение любых насильственных действий в политике должно быть осуждено и разъяснено... Поэтому в ответ на жалобу бывшего президента Эво Моралеса о предполагаемом покушении на его жизнь я поручил провести немедленное и тщательное расследование для прояснения этого факта", - сообщил президент в Telegram-канале. Ранее в воскресенье Моралес выложил в своих соцсетях ролик, на котором, по его словам, запечатлен момент попытки его задержания по распоряжению действующих властей. На видео слышны хлопки, на лобовом стекле машины, где находился Моралес, видны следы от пуль. Замглавы МВД Роберто Риос сообщил, что власти Боливии не выдавали ордер на арест экс-президента. Против Моралеса прокуратура Боливии ведёт расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html

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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе, происшествия