Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/boliviya-1980403598.html
Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента
Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента - РИА Новости, 27.10.2024
Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента
Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:19
2024-10-27T21:19
в мире
боливия
эво моралес
луис арсе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980388338_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_16bc15ee9d0a3af42d86e42ec53c3117.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес. "Применение любых насильственных действий в политике должно быть осуждено и разъяснено... Поэтому в ответ на жалобу бывшего президента Эво Моралеса о предполагаемом покушении на его жизнь я поручил провести немедленное и тщательное расследование для прояснения этого факта", - сообщил президент в Telegram-канале. Ранее в воскресенье Моралес выложил в своих соцсетях ролик, на котором, по его словам, запечатлен момент попытки его задержания по распоряжению действующих властей. На видео слышны хлопки, на лобовом стекле машины, где находился Моралес, видны следы от пуль. Замглавы МВД Роберто Риос сообщил, что власти Боливии не выдавали ордер на арест экс-президента. Против Моралеса прокуратура Боливии ведёт расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html
https://ria.ru/20241027/boliviya-1980386605.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980388338_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e399de854139f06b1357d8d4c12e25f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, эво моралес, луис арсе, происшествия
В мире, Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе, Происшествия
Президент Боливии поручил расследовать попытку покушения на экс-президента

Президент Боливии Арсе поручил расследовать покушение на экс-президента Моралеса

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес.
"Применение любых насильственных действий в политике должно быть осуждено и разъяснено... Поэтому в ответ на жалобу бывшего президента Эво Моралеса о предполагаемом покушении на его жизнь я поручил провести немедленное и тщательное расследование для прояснения этого факта", - сообщил президент в Telegram-канале.
Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел
Вчера, 16:55
Ранее в воскресенье Моралес выложил в своих соцсетях ролик, на котором, по его словам, запечатлен момент попытки его задержания по распоряжению действующих властей. На видео слышны хлопки, на лобовом стекле машины, где находился Моралес, видны следы от пуль.
Замглавы МВД Роберто Риос сообщил, что власти Боливии не выдавали ордер на арест экс-президента.
Против Моралеса прокуратура Боливии ведёт расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью
В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Власти Боливии заявили, что не выдавали ордер на арест экс-президента
Вчера, 18:46
 
В миреБоливияЭво МоралесЛуис АрсеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала