https://ria.ru/20241027/boliviya-1980386605.html

Власти Боливии заявили, что не выдавали ордер на арест экс-президента

Власти Боливии заявили, что не выдавали ордер на арест экс-президента - РИА Новости, 27.10.2024

Власти Боливии заявили, что не выдавали ордер на арест экс-президента

Власти Боливии не выдавали ордер на арест экс-президента Эво Моралеса, который заявил о попытке задержания, сообщил замглавы МВД Роберто Риос. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:46

2024-10-27T18:46

2024-10-27T19:10

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Власти Боливии не выдавали ордер на арест экс-президента Эво Моралеса, который заявил о попытке задержания, сообщил замглавы МВД Роберто Риос. "Нет никакого ордера на задержание в отношении Эво Моралеса, который бы могла получить полиция Боливии", - приводит его слова агентство ABI. Ранее в воскресенье Моралес выложил в своих соцсетях ролик, на котором, по его словам, запечатлен момент попытки его задержания по распоряжению действующих властей. На видео слышны хлопки, на лобовом стекле машины, где находился Моралес, видны следы от пуль. Риос добавил, что правоохранительные органы должны открыть расследование данного инцидента. Против Моралеса прокуратура Боливии ведёт расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html

https://ria.ru/20241027/morales-1980318564.html

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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе, происшествия