https://ria.ru/20241027/bogomaz-1980318454.html
Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 27.10.2024
Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T04:03
2024-10-27T04:03
2024-10-27T04:03
специальная военная операция на украине
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брянская область
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александр богомаз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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космос - риа наука, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА над Брянской областью