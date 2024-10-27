https://ria.ru/20241027/bogomaz-1980318454.html

Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет

Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет - РИА Новости, 27.10.2024

Еще один дрон уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших нет

Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T04:03

2024-10-27T04:03

2024-10-27T04:03

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241027/egorov-1980316745.html

брянская область

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космос - риа наука, брянская область, россия, александр богомаз