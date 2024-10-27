https://ria.ru/20241027/bogomaz-1980310326.html

В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА

В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 27.10.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА

Два беспилотника самолетного типа уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:06

2024-10-27T00:06

2024-10-27T00:22

брянская область

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html

брянская область

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брянская область, космос - риа наука, россия, александр богомаз