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В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 27.10.2024 (обновлено: 00:22 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bogomaz-1980310326.html
В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА
В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 27.10.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА
Два беспилотника самолетного типа уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T00:06
2024-10-27T00:22
брянская область
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
брянская область
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брянская область, космос - риа наука, россия, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области силы ПВО уничтожили два БПЛА

Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили два БПЛА

© AP Photo / Dave KolpackБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Dave Kolpack
БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКосмос - РИА НаукаРоссияАлександр Богомаз
 
 
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