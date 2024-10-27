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Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 27.10.2024 (обновлено: 21:37 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980404370.html
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов - РИА Новости, 27.10.2024
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов
Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:29
2024-10-27T21:37
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."С 15.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
белгородская область
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безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов

Минобороны: над Брянской, Курской и Белгородской областями уничтожили 26 дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"С 15.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьВооруженные силы УкраиныБелгородская областьКурская область
 
 
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