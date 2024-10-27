https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980404370.html

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов - РИА Новости, 27.10.2024

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов

Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:29

2024-10-27T21:29

2024-10-27T21:37

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

вооруженные силы украины

белгородская область

курская область

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."С 15.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

белгородская область

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область