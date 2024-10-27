https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980404370.html
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов - РИА Новости, 27.10.2024
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов
Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:29
2024-10-27T21:29
2024-10-27T21:37
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над Брянской областью, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."С 15.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область
Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 26 украинских дронов
Минобороны: над Брянской, Курской и Белгородской областями уничтожили 26 дронов