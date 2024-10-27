https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980401147.html
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников
Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:42
2024-10-27T20:42
2024-10-27T20:54
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз, Россия
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников
Богомаз: 15 дронов ВСУ уничтожили за час над Брянской областью, пострадавших нет