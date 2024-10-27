https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980401147.html

За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников

За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024

За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников

Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:42

2024-10-27T20:42

2024-10-27T20:54

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

украина

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

россия

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Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз, россия