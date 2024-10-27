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За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:42 27.10.2024 (обновлено: 20:54 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980401147.html
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников
Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:42
2024-10-27T20:54
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз, Россия
За час над Брянской областью сбили 15 украинских беспилотников

Богомаз: 15 дронов ВСУ уничтожили за час над Брянской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожены за час над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр БогомазРоссия
 
 
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