https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980391262.html
Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона
Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона
Еще три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:20
2024-10-27T19:20
2024-10-27T19:20
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены еще три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза. Ранее в воскресенье Богомаз сообщил, что еще два вражеских БПЛА были обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона
Богомаз: над территорией Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ