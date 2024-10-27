https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980391262.html

Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона

Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона - РИА Новости, 27.10.2024

Над Брянской областью уничтожили еще три украинских дрона

Еще три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:20

2024-10-27T19:20

2024-10-27T19:20

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены еще три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза. Ранее в воскресенье Богомаз сообщил, что еще два вражеских БПЛА были обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, россия, александр богомаз