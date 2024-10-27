https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980388753.html

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:07

2024-10-27T19:07

2024-10-27T19:16

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

происшествия

россия

калужская область

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее Минобороны РФ сообщало, что по два украинских беспилотника уничтожены над Брянской и Калужской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, происшествия, россия, калужская область