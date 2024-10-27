Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 27.10.2024 (обновлено: 19:16 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980388753.html
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:07
2024-10-27T19:16
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
происшествия
россия
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее Минобороны РФ сообщало, что по два украинских беспилотника уничтожены над Брянской и Калужской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d42f4f3e3d5b5f2dc093d1619ede3fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, происшествия, россия, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Происшествия, Россия, Калужская область
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Богомаз: еще два украинских дрона обнаружили и уничтожили над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что по два украинских беспилотника уничтожены над Брянской и Калужской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазПроисшествияРоссияКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала