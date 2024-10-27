https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980388753.html
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:07
2024-10-27T19:07
2024-10-27T19:16
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
происшествия
россия
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Еще два вражеских БПЛА обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее Минобороны РФ сообщало, что по два украинских беспилотника уничтожены над Брянской и Калужской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d42f4f3e3d5b5f2dc093d1619ede3fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, происшествия, россия, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Происшествия, Россия, Калужская область
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Богомаз: еще два украинских дрона обнаружили и уничтожили над Брянской областью