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При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.10.2024
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17:52 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980378546.html
При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал
При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.10.2024
При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений нет при падении уничтоженных ПВО РФ украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:52
2024-10-27T17:52
калужская область
россия
владислав шапша
вооруженные силы украины
в мире
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении уничтоженных ПВО РФ украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. Шапша сообщил, что в настоящее время оперативные группы определяют место падения двух уничтоженных дронов. Также, по словам губернатора, одна оперативная группа работает в Спас-Деменском районе, где был обнаружен уничтоженный ранее БПЛА. "По предварительным данным, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет", - проинформировал губернатор. Шапша отметил, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб и призвал не приближаться к обломкам.
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
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калужская область, россия, владислав шапша, вооруженные силы украины, в мире
Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины, В мире
При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал

При падении сбитых БПЛА в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении уничтоженных ПВО РФ украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
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Шапша сообщил, что в настоящее время оперативные группы определяют место падения двух уничтоженных дронов. Также, по словам губернатора, одна оперативная группа работает в Спас-Деменском районе, где был обнаружен уничтоженный ранее БПЛА.
"По предварительным данным, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет", - проинформировал губернатор.
Шапша отметил, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб и призвал не приближаться к обломкам.
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Калужская областьРоссияВладислав ШапшаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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