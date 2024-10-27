https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980378546.html

При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал

При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.10.2024

При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений нет при падении уничтоженных ПВО РФ украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:52

2024-10-27T17:52

2024-10-27T17:52

калужская область

россия

владислав шапша

вооруженные силы украины

в мире

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении уничтоженных ПВО РФ украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. Шапша сообщил, что в настоящее время оперативные группы определяют место падения двух уничтоженных дронов. Также, по словам губернатора, одна оперативная группа работает в Спас-Деменском районе, где был обнаружен уничтоженный ранее БПЛА. "По предварительным данным, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет", - проинформировал губернатор. Шапша отметил, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб и призвал не приближаться к обломкам.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html

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Варвара Скокшина

калужская область, россия, владислав шапша, вооруженные силы украины, в мире