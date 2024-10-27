При падении сбитых беспилотников в Калужской области никто не пострадал
При падении сбитых БПЛА в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении уничтоженных ПВО РФ украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
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Шапша сообщил, что в настоящее время оперативные группы определяют место падения двух уничтоженных дронов. Также, по словам губернатора, одна оперативная группа работает в Спас-Деменском районе, где был обнаружен уничтоженный ранее БПЛА.
"По предварительным данным, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет", - проинформировал губернатор.
Шапша отметил, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб и призвал не приближаться к обломкам.
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