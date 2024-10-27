https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980352716.html

Над Брянской областью сбили три беспилотника

Над Брянской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024

Над Брянской областью сбили три беспилотника

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:44

2024-10-27T13:44

2024-10-27T13:49

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, безопасность