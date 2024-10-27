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Над Брянской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 27.10.2024 (обновлено: 13:49 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980352716.html
Над Брянской областью сбили три беспилотника
Над Брянской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской областью сбили три беспилотника
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:44
2024-10-27T13:49
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили три беспилотника

Богомаз: ПВО сбила три беспилотника самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазБезопасность
 
 
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