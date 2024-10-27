https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980350160.html
Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников
Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024
Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:26
2024-10-27T13:26
2024-10-27T13:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России."С 11.50 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников над Курской и Белгородской областями