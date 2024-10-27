https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980350160.html

Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников

Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024

Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:26

2024-10-27T13:26

2024-10-27T13:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России."С 11.50 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

курская область

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белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)