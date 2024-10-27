https://ria.ru/20241027/bespilotnik-1980335922.html
В Израиле два человека пострадали при падении беспилотника
В Израиле два человека пострадали при падении беспилотника - РИА Новости, 27.10.2024
В Израиле два человека пострадали при падении беспилотника
Два человека получили ранения на севере Израиля в результате падения беспилотника, запущенного движением "Хезболлах" из Ливана, сообщила в воскресенье служба... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:39
2024-10-27T10:39
2024-10-27T10:39
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Два человека получили ранения на севере Израиля в результате падения беспилотника, запущенного движением "Хезболлах" из Ливана, сообщила в воскресенье служба скорой помощи Израиля (MDA). "Обновленная информация о сигналах тревоги, активированных недавно в районе (регионального совета - ред.) Мате-Ашер. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь двум пострадавшим, в том числе 61-летнему мужчине в средней степени тяжести с ранением верхней части тела и 31-летнему мужчине в легком состоянии с осколочным ранением руки", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила о падении БПЛА из Ливана в промышленной зоне Бар-Лев в этом же районе на севере Израиля, отметив, что инцидент расследуется.
https://ria.ru/20241014/izrail-1977867718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле два человека пострадали при падении беспилотника
На севере Израиле два человека пострадали при падении беспилотника из Ливана