https://ria.ru/20241027/artamonov-1980313967.html
В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов
В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов - РИА Новости, 27.10.2024
В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов
Силами ПВО за несколько часов в Липецкой области сбито семь беспилотников, жертв нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T01:43
2024-10-27T01:43
2024-10-27T02:11
липецкая область
технологии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силами ПВО за несколько часов в Липецкой области сбито семь беспилотников, жертв нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Ранее Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА - работают ПВО и средства подавления.Губернатор предупредил, что налет беспилотников продолжается. Он призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать правила красного режима угрозы. Силы ПВО, заверил Артамонов, находятся в полной готовности.
https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980217430.html
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липецкая область, технологии
Липецкая область, Технологии
В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов
Артамонов: за несколько часов в Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА