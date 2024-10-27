https://ria.ru/20241027/artamonov-1980313967.html

В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов

В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов - РИА Новости, 27.10.2024

В Липецкой области силы ПВО сбили семь БПЛА за несколько часов

Силами ПВО за несколько часов в Липецкой области сбито семь беспилотников, жертв нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T01:43

2024-10-27T01:43

2024-10-27T02:11

липецкая область

технологии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силами ПВО за несколько часов в Липецкой области сбито семь беспилотников, жертв нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Ранее Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА - работают ПВО и средства подавления.Губернатор предупредил, что налет беспилотников продолжается. Он призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать правила красного режима угрозы. Силы ПВО, заверил Артамонов, находятся в полной готовности.

https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980217430.html

липецкая область

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липецкая область, технологии