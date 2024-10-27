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Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024
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20:01 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/an-2-1980396286.html
Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2
Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024
Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2
Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", сообщила Росавиация в РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:01
2024-10-27T20:01
происшествия
ставрополь
ессентуки
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
ан-2
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", сообщила Росавиация в Telegram-канале. "Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26": имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ", - говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет.
ставрополь
ессентуки
россия
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Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье
В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, сообщает МЧС РФ.
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происшествия, ставрополь, ессентуки, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, ан-2, видео
Происшествия, Ставрополь, Ессентуки, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-2
Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", сообщила Росавиация в Telegram-канале.
2024-10-27T20:01
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Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2

Росавиация: упавший в Ессентуках Ан-2 эксплуатировала компания "Авиахим Югтост"

© Фото : МЧС России/TelegramМесто падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края
Место падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", сообщила Росавиация в Telegram-канале.
«
"Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26": имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.
Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияСтавропольЕссентукиРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитетАн-2
 
 
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