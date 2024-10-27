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Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2

Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024

Росавиация рассказала о компании, эксплуатирующей упавший в Ессентуках Ан-2

Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", сообщила Росавиация в РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:01

2024-10-27T20:01

2024-10-27T20:01

происшествия

ставрополь

ессентуки

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

ан-2

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку вблизи Ессентуков, эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", сообщила Росавиация в Telegram-канале. "Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26": имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ", - говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились пять человек, погибших и пострадавших нет.

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ессентуки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, сообщает МЧС РФ. 2024-10-27T20:01 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставрополь, ессентуки, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, ан-2, видео