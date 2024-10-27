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При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека

При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2024

При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:15

2024-10-27T17:15

2024-10-27T17:40

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России."На борту находилось девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", — отметили в ведомстве.На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.В министерстве уточнили, что инцидент произошел около Ессентуков. Как перед этим сообщали в ГУМЧС по региону, самолет вынужденно приземлился на развилке город Ессентуки — станица Суворовская.По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, перед инцидентом Ан-2 потерял мощность.

https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html

ставропольский край

россия

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Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, сообщает МЧС РФ. 2024-10-27T17:15 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)