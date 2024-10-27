Рейтинг@Mail.ru
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 27.10.2024 (обновлено: 17:40 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2024
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека
При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:15
2024-10-27T17:40
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980375787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0735b77f9b95ebfa9dfbea84651e16e.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России."На борту находилось девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", — отметили в ведомстве.На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.В министерстве уточнили, что инцидент произошел около Ессентуков. Как перед этим сообщали в ГУМЧС по региону, самолет вынужденно приземлился на развилке город Ессентуки — станица Суворовская.По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, перед инцидентом Ан-2 потерял мощность.
https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье
В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, сообщает МЧС РФ.
2024-10-27T17:15
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980375787_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c535bf455f1427eb44c4bd8026873b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека

При жесткой посадке Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"На борту находилось девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", — отметили в ведомстве.
На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
В министерстве уточнили, что инцидент произошел около Ессентуков. Как перед этим сообщали в ГУМЧС по региону, самолет вынужденно приземлился на развилке город Ессентуки — станица Суворовская.
По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, перед инцидентом Ан-2 потерял мощность.
Автомобили экстренных служб на месте крушения двух легкомоторных самолетов в пригороде Сиднея, Австралия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета
26 октября, 09:48
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала