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При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.10.2024
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека
При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:15
2024-10-27T17:15
2024-10-27T17:40
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС России."На борту находилось девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", — отметили в ведомстве.На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.В министерстве уточнили, что инцидент произошел около Ессентуков. Как перед этим сообщали в ГУМЧС по региону, самолет вынужденно приземлился на развилке город Ессентуки — станица Суворовская.По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, перед инцидентом Ан-2 потерял мощность.
https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье
В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, сообщает МЧС РФ.
2024-10-27T17:15
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека
При жесткой посадке Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека