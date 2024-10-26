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Луганская школьница призвала Запад поддержать журналистов - РИА Новости, 26.10.2024
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05:51 26.10.2024 (обновлено: 06:02 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/zhurnalisty-1980209315.html
Луганская школьница призвала Запад поддержать журналистов
Луганская школьница призвала Запад поддержать журналистов - РИА Новости, 26.10.2024
Луганская школьница призвала Запад поддержать журналистов
Международные организации на Западе закрывают глаза на преследование и убийства журналистов, поэтому странам, для которых важна свобода информации, нужно... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:51
2024-10-26T06:02
в мире
донбасс
россия
палестина
дарья дугина
amnesty international
репортеры без границ
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Международные организации на Западе закрывают глаза на преследование и убийства журналистов, поэтому странам, для которых важна свобода информации, нужно публично выступить в поддержку сотрудников СМИ, заявила юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец". Савенкова выступила с обращением, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. "Меня зовут Фаина Савенкова, я — молодой журналист и писатель из Донбасса. Сегодня, когда профессия журналиста является смертельно опасной, многие независимые журналисты из стран Запада, России, Палестины, Ливана или Сирии работают в зонах военных конфликтов, рискуя своей жизнью, чтобы донести правду всем жителям нашего общего мира. Журналистам ставятся ярлыки пропагандистов. На них объявлена охота, а их данные размещены на экстремистских сайтах", — говорит Савенкова. По ее словам, некоторым журналистам грозит тюремное заключение только потому, что их точку зрения на освещаемые события не разделяют правительства западных стран, а вот ни одного уголовного дела из-за преследования или препятствия в выполнении их работы не заведено."Более того, многих убивают на этом пути, как было с Дарьей Дугиной и итальянцем Андреа Роккелли, украинцем Олесем Бузиной. Международные институты Amnesty International, "Репортеры без границ", ОБСЕ на защиту журналистов не становятся. Наверное, сейчас так принято в странах, гордящихся своей демократией, — подвергать все цезуре и не защищать своих граждан лишь потому, что они думают иначе", — добавила луганчанка.По мнению девушки, "в мире есть множество стран, которым важна правда и свобода информации". "Я очень надеюсь, что представители этих стран выразят публичную реакцию и поддержку журналистов, находящихся в опасности. Второе ноября — День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, установленный ООН, давайте не будем забывать об этом. Я бы хотела, чтобы имена погибших журналистов не были забыты, а преступники все-таки были наказаны", — говорит Савенкова в обращении.Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям и политическим деятелям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html
https://ria.ru/20240927/shkolnitsa-1974973450.html
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в мире, донбасс, россия, палестина, дарья дугина, amnesty international, репортеры без границ, обсе
В мире, Донбасс, Россия, Палестина, Дарья Дугина, Amnesty International, Репортеры без границ, ОБСЕ
Луганская школьница призвала Запад поддержать журналистов

Луганская школьница Савенкова призвала Запад выступить в поддержку журналистов

© РИА НовостиФаина Савенкова
Фаина Савенкова - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
Фаина Савенкова. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Международные организации на Западе закрывают глаза на преследование и убийства журналистов, поэтому странам, для которых важна свобода информации, нужно публично выступить в поддержку сотрудников СМИ, заявила юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец". Савенкова выступила с обращением, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Меня зовут Фаина Савенкова, я — молодой журналист и писатель из Донбасса. Сегодня, когда профессия журналиста является смертельно опасной, многие независимые журналисты из стран Запада, России, Палестины, Ливана или Сирии работают в зонах военных конфликтов, рискуя своей жизнью, чтобы донести правду всем жителям нашего общего мира. Журналистам ставятся ярлыки пропагандистов. На них объявлена охота, а их данные размещены на экстремистских сайтах", — говорит Савенкова.
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По ее словам, некоторым журналистам грозит тюремное заключение только потому, что их точку зрения на освещаемые события не разделяют правительства западных стран, а вот ни одного уголовного дела из-за преследования или препятствия в выполнении их работы не заведено.
"Более того, многих убивают на этом пути, как было с Дарьей Дугиной и итальянцем Андреа Роккелли, украинцем Олесем Бузиной. Международные институты Amnesty International, "Репортеры без границ", ОБСЕ на защиту журналистов не становятся. Наверное, сейчас так принято в странах, гордящихся своей демократией, — подвергать все цезуре и не защищать своих граждан лишь потому, что они думают иначе", — добавила луганчанка.
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По мнению девушки, "в мире есть множество стран, которым важна правда и свобода информации".
"Я очень надеюсь, что представители этих стран выразят публичную реакцию и поддержку журналистов, находящихся в опасности. Второе ноября — День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, установленный ООН, давайте не будем забывать об этом. Я бы хотела, чтобы имена погибших журналистов не были забыты, а преступники все-таки были наказаны", — говорит Савенкова в обращении.
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям и политическим деятелям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
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