https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980234230.html

На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским из-за краха ВСУ

На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским из-за краха ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024

На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским из-за краха ВСУ

Из-за краха Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский становится все более отчаянным, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:03

2024-10-26T11:03

2024-10-26T19:55

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Из-за краха Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский становится все более отчаянным, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack."По мере того как украинская армия разваливается, Зеленский, похоже, становится все более отчаянным, о чем свидетельствуют его разговоры о ядерном оружии и странный "план победы", — отметил эксперт.Дисен также считает, что конфликт на Украине переходит в заключительный этап, на что указывает рост потерь среди подразделений ВСУ.В четверг СМИ сообщили о намерении Владимира Зеленского разработать до конца года еще один план действий после провала с предыдущим "планом победы".Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Тем не менее ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а на Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.

https://ria.ru/20241026/vsu-1980231215.html

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, политика