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В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера - РИА Новости, 26.10.2024
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13:59 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/zelenograd-1980252227.html
В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера
В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера - РИА Новости, 26.10.2024
В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:59
2024-10-26T13:59
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зеленоград
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, расположенного на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 5,8 гектара очистили от ила и отремонтировали береговую полосу. "Из пруда извлекли иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина. Это позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания в теплое время года. Существующая конструкция береговой полосы осталась откосного типа, ее полностью отремонтировали и укрепили камнем, втопленным в бетон. Пляжную зону очистили от мусора, выполнили подсыпку песка", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
https://ria.ru/20190430/1553186260.html
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москва, зеленоград, петр бирюков
Москва, Зеленоград, Петр Бирюков

В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРеабилитация пруда
Реабилитация пруда - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Реабилитация пруда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, расположенного на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 5,8 гектара очистили от ила и отремонтировали береговую полосу.
"Из пруда извлекли иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина. Это позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания в теплое время года. Существующая конструкция береговой полосы осталась откосного типа, ее полностью отремонтировали и укрепили камнем, втопленным в бетон. Пляжную зону очистили от мусора, выполнили подсыпку песка", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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