https://ria.ru/20241026/zelenograd-1980252227.html

В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера

В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера - РИА Новости, 26.10.2024

В Зеленограде провели реабилитацию Школьного озера

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:59

2024-10-26T13:59

2024-10-26T13:59

москва

зеленоград

петр бирюков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, расположенного на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 5,8 гектара очистили от ила и отремонтировали береговую полосу. "Из пруда извлекли иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина. Это позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания в теплое время года. Существующая конструкция береговой полосы осталась откосного типа, ее полностью отремонтировали и укрепили камнем, втопленным в бетон. Пляжную зону очистили от мусора, выполнили подсыпку песка", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20190430/1553186260.html

https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, зеленоград, петр бирюков