Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине
Паппергер: на Украине заработал первый оборонный завод Rheinmetall из четырех
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине.
"Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", — заявил он.
По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую машину пехоты Lynx в конце года.
В марте Rheinmetall объявил о планах строительства четырех заводов на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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