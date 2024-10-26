https://ria.ru/20241026/zavod-1980268873.html

Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине

Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине - РИА Новости, 26.10.2024

Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:40

2024-10-26T16:40

2024-10-26T21:49

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине."Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", — заявил он.По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую машину пехоты Lynx в конце года.В марте Rheinmetall объявил о планах строительства четырех заводов на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

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украина, в мире, нато, сша