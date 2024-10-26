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Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 26.10.2024 (обновлено: 21:49 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/zavod-1980268873.html
Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине
Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине - РИА Новости, 26.10.2024
Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:40
2024-10-26T21:49
специальная военная операция на украине
украина
в мире
нато
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине."Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", — заявил он.По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую машину пехоты Lynx в конце года.В марте Rheinmetall объявил о планах строительства четырех заводов на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
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украина, в мире, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, НАТО, США
Rheinmetall сообщил о запуске первого оборонного завода на Украине

Паппергер: на Украине заработал первый оборонный завод Rheinmetall из четырех

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине.
"Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию", — заявил он.
По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую машину пехоты Lynx в конце года.
В марте Rheinmetall объявил о планах строительства четырех заводов на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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