https://ria.ru/20241026/zapad-1980241737.html

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2024

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:33

2024-10-26T12:33

2024-10-26T12:38

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила контратаку, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника."ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105 мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность