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Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:33
2024-10-26T12:33
2024-10-26T12:38
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила контратаку, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника."ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105 мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 510 военных и склад в зоне ответственности группировки "Запад"