Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 26.10.2024 (обновлено: 12:38 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/zapad-1980241737.html
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:33
2024-10-26T12:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила контратаку, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника."ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105 мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
https://ria.ru/20241026/sever-1980241582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 510 военных и склад в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа
Работа танкового экипажа - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила контратаку, потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова
Вчера, 11:56
Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника.
"ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105 мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
"Север" нанес огневое поражение ВСУ у Липцов и Гоптовки под Харьковом
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала