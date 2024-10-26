https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html

Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных

Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных - РИА Новости, 26.10.2024

Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных

В Липецкой области задержали пятого из шести осужденных, сбежавших из колонии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:31

2024-10-26T17:31

2024-10-26T17:53

происшествия

липецкая область

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Липецкой области задержали пятого из шести осужденных, сбежавших из колонии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных", — говорится в публикации.Преступник скрывался в одном из частных домов в селе Петровское, его доставили в отдел полиции.Продолжается розыск последнего из сбежавших.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером скрылись. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.Двоих удалось поймать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой.В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20241026/dopros-1980271204.html

https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецкая область