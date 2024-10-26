https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980256631.html
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
Силовики задержали еще двоих осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:45
2024-10-26T14:45
2024-10-26T15:22
происшествия
липецкая область
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силовики задержали еще двоих осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается", — говорится в публикации.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером скрылись. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.Ранее сегодня днем двоих удалось поймать в Тамбовской области.В Липецк выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН, работает оперативный штаб.В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2