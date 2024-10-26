Рейтинг@Mail.ru
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 26.10.2024 (обновлено: 12:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980238826.html
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК - РИА Новости, 26.10.2024
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК
Двух из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:03
2024-10-26T12:26
происшествия
тамбов
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980242364_5:0:1902:1067_1920x0_80_0_0_a7d4c67a659a29bd8b9fd78cf7568e2f.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двух из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области", — написал он.Спецслужбы продолжают розыск других преступников.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
тамбов
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980242364_242:0:1665:1067_1920x0_80_0_0_84777d32ed3e24c9d815c438ab56ff83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбов, тамбовская область
Происшествия, Тамбов, Тамбовская область
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК

В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК № 2

Задержание двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Задержание двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, в Тамбовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Задержание двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, в Тамбовской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двух из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области", — написал он.
Спецслужбы продолжают розыск других преступников.
По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.
В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.
В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Казани мужчина сбежал из зала суда во время оглашения приговора
9 октября, 17:33
 
ПроисшествияТамбовТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала