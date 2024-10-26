https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980238826.html
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК - РИА Новости, 26.10.2024
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК
Двух из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:03
2024-10-26T12:03
2024-10-26T12:26
происшествия
тамбов
тамбовская область
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двух из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, задержали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области", — написал он.Спецслужбы продолжают розыск других преступников.По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером сбежали. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбов, тамбовская область
Происшествия, Тамбов, Тамбовская область
Под Тамбовом задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК
В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК № 2